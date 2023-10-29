Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Tralhao, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından “Gaziantep’te kötü bir maç çıkarmıştık, iş kazasıydı. Bu maça reaksiyon vermeliydik. Rakipten bağımsız olmalıydı bu reaksiyon. Hafta boyunca takımımıza bunun mesajların verdik. İşlerin iyi gitmediği zamanlarda davranışlar çok önemlidir. Takımımız işlerin iyi gitmediği bu haftada harika davranış gösterdi” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tralhao, “İlk olarak Türkiye’nin 100. yılını kutlamak istiyorum. Çok kısa sürede Atatürk gibi liderinden halkın ne kadar ilham aldığını şahit olma şansım oldu. Böyle güzel bir ülkenin 100. yılını kutlamasına şahitlik etmek bizim açımızdan mutluluk verici. Dilerim ki nice 100 yıllar görürsünüz. Zor maç olacağını biliyorduk. Bireysel olarak kaliteli takım olarak organize bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bugün aslında bizim günümüzdü. Çok iyi hazırlanmıştık. Gaziantep’te kötü bir maç çıkarmıştık iş kazasıydı. Bu maça reaksiyon vermeliydik. Rakipten bağımsız olmalıydı bu reaksiyon. Hafta boyunca takımımıza bunun mesajların verdik. İşlerin iyi gitmediği zamanlarda davranışlar çok önemlidir. Takımımız işlerin iyi gitmediği bu haftada harika davranış gösterdi. Verdiğimiz bütün taktikleri çok net bir şekilde aldı. İşlerin kötü gittiği zamanlarda yanlış giden şeyleri düzeltmek zordur. Takıma ilk günden bu yana güvendiğimiz söyledik. Kaliteli oyuncularımız var. Sezon boyunca da çok iyi performans göstermeyi hedefliyoruz. Taktiksel olarak iyi bir maç çıkardık. Gerçekten parıldayan bir performanstı kazandığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.