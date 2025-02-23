Kırklareli’nde "Trakya’nın Uludağ’ı" olarak tabir edilen Demirköy ilçesindeki Mahya Tepe’ye çıkan vatandaşlar, kızaklarla ve poşetlerle kayarak eğlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde yaklaşık 1 hafta kar yağışı etkili oldu. "Trakya’nın Uludağ’ı" diye tabir ettikleri Demirköy ilçesi Mahya Tepe Jandarma Kule mevkiine gelen vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Hafta sonu tatilini ailesiyle karın tadını çıkararak geçiren Suat Özer, "Bugün hafta tatili. Eşim ve ailemle birlikte kar yağışını gördük haberlerde. Bu güzel anın tadını çıkarmak istedik. Ailemle birlikte şu an kardan adam yapıyoruz. Çok mutluyuz, uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Bugün oldukça trafik yoğun, arabayı zorla park edecek yer bulduk. Herkes bizim gibi çok mutlu, kar sevincini yaşamaya gelmişler. Şansımıza hem güneş bir yandan bir yandan da kar ikisine de şahitlik ediyoruz" dedi.

Yahya Can ise Çorlu’dan geldiklerini belirterek, "Ailemle birlikte Çorlu’dan geldik. Çorlu’da maalesef kar yok, bu taraflara geldik. Karın zevkini çıkartıyoruz çocuklarımızla beraber. Çok mutluyuz. Herkese tavsiye ederiz buraya gelmeyi. Kamyon tamponunu çıkarttım, sanayide kestik ve çok hızlı gidiyor" diye konuştu.

Öte yandan kar yağışı bölgede aralıklarla devam ediyor. İl Özel İdare ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de bölgede olumsuzluk yaşanmaması için hazır bulunuyor. Jandarma ekipleri zaman zaman bölgede devriye atıyor.

Bölgede yağış sonrası kar kalınlığı 50-60 santimetreye ulaştı.