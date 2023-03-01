Trakya, 2023 yılında da ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle yayınlanan verilere göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde 2023 yılının Ocak ayında yapılan ihracat ile 293 milyon 400 bin dolar ülke ekonomisine kazandırıldı.

Trakya, 2023 yılında da ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle yayınlanan verilere göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde 2023 yılının Ocak ayında yapılan ihracat ile 293 milyon 400 bin dolar ülke ekonomisine kazandırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle, 2023 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret İstatistikleri içeren bir rapor hazırladı. Yayınlanan verilere göre, Edirne’de yapılan ihracat 2022 yılının Ocak ayına göre yüzde 1,9 artarak 7 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak ayında Tekirdağ’dan yurtdışına gönderilen ürünlerden elde edilen gelir ise, 2022 yılının Ocak ayına göre yüzde 12,9 artarak 260 milyon 732 bin dolar oldu. Kırklareli’nde ise 2023 yılı Ocak ayında ihracat geçen seneye oranla yüzde 16,9 artarak 25,7 milyon dolar olarak oldu.

Edirne’de 2022 yılı Ocak ayında yapılan ithalat, 2023 yılı Ocak ayında yüzde 508,5 artarak 10,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 2022 yılında yapılan ithalat yüzde 18,3 azalarak 2023 yılı Ocak ayında 199,9 milyon dolar olarak oldu. Kırklareli’nde 2023 yılı Ocak ayında yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 272,5 artarak 29,4 milyon dolar olarak oldu.

Edirne’de en çok ithalat 1 milyon 920 bin 602 dolar ile Bulgaristan, 4 milyon 785 bin 742 dolar ile en çok ihracat Bulgaristan ile yapıldı. Kanada ile 907 bin 157 dolarlık ihracat hacmine ulaşan Edirne’de Yunanistan ile 853 bin 182 dolarlık ihracat yapıldı. Ukrayna ile 2 milyon 789 bin 231 dolarlık ithalat gerçekleştiren Edirne’de, Rusya ile 1 milyon 38 bin 651 dolarlık ithalat yapıldı. Kırklareli’nde Ocak ayında en çok ihracat 4 milyon 962 bin 235 dolar Venezuela, 2 milyon 162 bin 160 dolar ile İtalya, 1 milyon 682 bin 823 dolar ile Bulgaristan arasında yapıldı. En çok ithalat ise 22 milyon 859 bin 627 dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyon 32 bin 449 dolar ile Ukrayna, 1 milyon 303 bin 262 dolar ile Çin arasında yapıldı.

Tekirdağ’da ise Ocak ayında en çok ihracat 50 milyon 750 bin 484 dolar ile Almanya, en çok ithalat 59 milyon 582 bin 109 ile Çin arasında gerçekleşti. Ayrıca Rusya’ya 24 milyon 300 bin 427 dolar, İtalya’ya 18 milyon 602 bin 731 dolarlık ihracat yapan Tekirdağ’da; Almanya’dan 18 milyon 105 bin 371 dolar, Rusya’dan 10 milyon 363 bin 873 dolarlık ithalat yapıldı.