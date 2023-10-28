TEKİRDAĞ (İHA) – Marmara Denizi’ne sıfır konumda inşa edilen Süleymanpaşa Millet Bahçesi, kapılarını açmak üzere gün sayıyor. Trakya’nın en büyüğü olacak Millet Bahçesi, bölgenin yeni cazibe merkezleri arasında yer alacak.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi’nin yoğun girişimleriyle TOKİ tarafından hayata geçirilen Marmara Denizine sıfır konumda kurulan Süleymanpaşa Millet Bahçesi projesinde geri sayım başladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ halkının kullanımına açılmasına sayılı günler kalan proje çerçevesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan resmi açılış töreniyle birlikte, vatandaşların istifadesine sunulacak Millet Bahçesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Böyle güzel bir eseri yapmamıza fırsat veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, TBMM 29. Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, değerli bakanlarımıza ve milletvekillerimize Süleymanpaşa halkı adına ve Süleymanpaşa Belediyesi olarak çok teşekkür ediyorum. Bu alan, Süleymanpaşa’nın güzide yerlerinden biri. 68 bin metrekare alan üzerinde kurulan Millet Bahçemizin içinde 300 metrekare restoran, 250 metrekare kütüphane, bin metrekare de Millet Kıraathanesi; aynı zamanda 90 metrekare kapalı duşları, Mescidi ve 25’er metrekareden oluşan 2 adet alışveriş büfesi yer alıyor. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun olduğu, halı sahaların, basket sahalarının ve tenis kortlarının bulunduğu Millet Bahçemiz, 7’den 70’e her yaştan vatandaşımızın beklentisine cevap verecek nitelikte hizmet verecek bir cazibe” diye konuştu.

Süleymanpaşa Millet Bahçesi’nde açılış öncesi son hazırlıkların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Uzunlar, “Rötuş diyebileceğimiz küçük işleri bitirmeye çalışıyoruz. Millet Bahçemizi inşallah çok yakında bölge halkımızın, Tekirdağ’ımızın ve Süleymanpaşa’da yaşayan değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.