Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimiz seneye göre göre düşüşte. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 812 milyon 416 bin metreküp olan barajlar, son yağışlarla birlikte 610 milyon 761 bin metreküp olarak kaydedildi.

Mevsimin kurak ve yağışsız geçmesi sebebiyle Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranlarında düşüşteydi. Nisan yağmurları barajlara katkı sağlasa da geçtiğimiz sene Nisan ayında yüzde 73 olan su seviyesi bu sene aynı dönemde yüzde 55 olarak ölçüldü.

Trakya’daki toplam 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip olan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimiz seneye göre 201 milyon 655 bin metreküp geriledi.

Edirne’de bulunan 6 barajın, geçen yıl Nisan ayında 301 milyon 481 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, bu sene aynı dönemde 281 milyon 119 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli’deki 4 barajda ise Nisan ayında 287 milyon 823 bin metreküp olan su miktarı aynı dönemde 167 milyon 740 bine geriledi.

Tekirdağ’da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 223 milyon 112 bin metreküp olan su miktarı, 161 milyon 902 bin metreküpe düştü.