Trakya’da bir süredir etkili olan yağışlarla birlikte 2 ayda 14 baraj 62 milyon 906 bin metreküp su aldı.

Yaz aylarında kurak geçmesiyle birlikte Trakya’daki barajlar kurama noktasına geldi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da ki 14 baraj, 12 Aralık-13 Şubat etkili olan yağmur ve kar yağışıyla birlikte 430 milyon 243 bin metreküpten, 493 milyon 149 bin metreküpe çıktı.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü"nün son verilerine göre, Edirne’deki 6 barajda geçen yıl aralık ayında 184 milyon 673 bin metreküp su bulunurken, son yağışlarla bu yılın Şubat ayında 253 milyon 670 bin metreküpe yükseldi, Tekirdağ’da ise geçen yıl aralık ayında 154 milyon 160 bin metreküp su seviyesi olan barajlarda, bu yılın şubat ayında 146 bin 915 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kırklareli’nde de geçen yıl aralık ayında 91 milyon 410 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, bu yıl şubat ayında 92 milyon 564 bine yükseldi.

Böylelikle Trakya’daki 14 baraj yaklaşık 2 ayda 62 milyon 906 bin metreküp su aldı.