Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yılında tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da da düzenlenen törenlerle anıldı. Kırklareli’nde tarlaya yazılan “10 Kasım Atam İzindeyiz” yazısı havadan görüntülendi.

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yılında tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da da düzenlenen törenlerle anıldı. Kırklareli’nde tarlaya yazılan “10 Kasım Atam İzindeyiz” yazısı havadan görüntülendi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yılı sebebiyle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da anma törenleri düzenlendi. Trakya bölgesindeki illerde Atatürk heykelinin önünde düzenlenen törenlerde anıtlara çelenk bırakılarak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 10 Kasım Mustafa Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde, saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile trafik akışı dururken, tören alanında ve sokak aralarında bulunan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Siren seslerinin sona ermesiyle anıtın önündeki programlar sona erdi. Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programları daha sonra çeşitli etkinliklerle devam etti.

Traktörle tarlaya yazılan yazı havadan görüntülendi

10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz kasabasında yaşayan 46 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, tarlaya Atatürk sevgisini yazdı. 23 dönümlük tarlaya saatler süren çalışma sonunda traktör yardımı ile “10 Kasım Atam İzindeyiz” yazdı. Hem çiftçilik hem de fotoğraf sanatçısı olan Tunçkol yanında getirdiği dron ile tarlaya yazdığı yazıyı görüntüledi.

Burak Tunçkol, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84, ölüm yıldönümü nedeniyle tarlaya ‘10 Kasım Atam İzindeyiz’ yazdık. Çünkü Atatürk sevgisi hiçbir şeye değişilmez, cephelerde savaşmış ve bize bu vatanı bırakmış bir devlet adamını anıyoruz. Biz rahatça bu ülkede yaşıyorsak Atatürk’ün sayesindedir. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ile anıyorum, hepsinin mekanları cennet olsun. Tarlaya bu yazıyı yazdık ama bu sevgimizi göstermeye yetmiyor. Bu yazımızı yazmak 2-3 saatimi aldı” diye konuştu.