Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bugün etkili olacak gök gürültülü yağışa karşı uyardı.

Yapılan uyarıda, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” şeklinde ifade edildi.