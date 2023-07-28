Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde 2023 yılının Haziran ayında 297 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Haziran ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Edirne’de 2023 yılı Haziran ayında 8,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Kırklareli’nde 30,8 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, en fazla Tekirdağ’da yapılarak 258,2 milyon doları ülke ekonomisine kazandırdı. Edirne’de 2023 yılı Haziran ayında ithalat 24,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da 2023 yılı Haziran ayında ithalat 262,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2023 yılı Haziran ayında ithalat 13,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne’de Haziran ayında en çok ihracat sırasıyla Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Suriye ile yapılırken en çok İthalat Bulgaristan, Ukrayna ve Kanada ile yapıldı. Bulgaristan ile 1 milyon 261 bin 227 dolarlık ihracat yapılırken, Bosna Hersek ile 1 milyon 249 bin 94 dolar, Suriye ile 992 bin 352 dolarlık ihracat yapıldı. Bulgaristan’dan 13 milyon 494 bin 972 dolarlık ithalat yapılan Edirne’de, Ukrayna ile 2 milyon 867 bin 935 dolar, Kanada ile 1 milyon 950 bin 780 dolarlık ithalat yapıldı. Kırklareli’nde Haziran ayında en çok ihracat Almanya, Bulgaristan ve Venezuela ile yapılırken en çok ithalat ise Rusya, Ukrayna ve Çin ile yapıldı. Almanya ile 3 milyon 559 bin 167 dolarlık ihracatın yapıldığı Kırklareli’nde, Bulgaristan ile 2 milyon 979 bin 721 dolar, Venezuela ile 2 milyon 148 bin 812 dolarlık ihracat yapıldı. Rusya ile 5 milyon 251 bin 938 dolarlık ithalat yapılırken, Ukrayna ile 4 milyon 415 bin 265 dolar, Çin ile 1 milyon 214 bin 848 dolarlık ithalat gerçekleşti.

Tekirdağ’ da Haziran ayında en çok ihracat Almanya, Ukrayna ve İtalya arasında yapılırken, en çok ithalat Çin, Hindistan ve Endonezya ile yapıldı. Almanya’ya 46 milyon 627 bin 792 dolarlık ihracat yapılırken, Ukrayna ile 19 milyon 364 bin 117 dolar, İtalya ile 15 milyon 467 bin 334 dolarlık ihracata imza atıldı. Çin’den 54 milyon 474 bin 91 dolar dolarlık ithalat yapılırken, Hindistan ile 43 milyon 835 bin 171 dolar, Endonezya ile 24 milyon 105 bin 239 dolarlık ithalat yapıldı.

Ülke genelinde 2023 yılı Haziran ayında yapılan ihracat rakamı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat rakamı ise yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.