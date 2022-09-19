Trakya’da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

Trakya’da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazilik" unvanı ile "Mareşallik" rütbesinin verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Trakya’da çeşitli programlar düzenlendi.

Kırklareli’nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanında tören düzenlendi. Valilik, Belediye ve Tüm Gaziler Derneği çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tank Üsteğmen Recai Çalışkan ve Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkan yardımcısı Mehmet Ali Çınar yaptı.

Tören gazilere çiçek takdiminin ardından sona erdi.

Edirne’de düzenlenen törende, 54. Mekanize Komutanlığı Edirne Piyade Albay Suat Kızılırmak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Genel sekreter Fevzi Demir günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı. Törenin arından Saraçlar Caddesinde bando eşliğinde yürüyüş yapıldı. Sonrasında Lari Camii’nden mevlit okutuldu

Tekirdağ’da da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle eski valilik binası önünde çelenk tören düzenlendi.