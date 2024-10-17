Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), yeni bağlantı taleplerine çok daha hızlı yanıt vermek ve işlemleri kolaylaştırmak hedefiyle Bağlantı Başvuru Portalı’nı devreye aldı. Bu adımla birlikte yetkili fen adamları, yeni bağlantı taleplerini işletmeye gitmelerine gerek kalmadan dijital platform üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

TREDAŞ, abonelerine çok daha hızlı hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle yeni bağlantı süreçlerinde “dijital döneme” adım attı. Yetkili fen adamları tarafından gerçekleştirilen yeni bağlantı başvuru işlemleri online olarak dijital platform üzerinden yapılabilecek ve şirket tarafından bu taleplere çok daha hızlı ve kolay şekilde yanıt verilebilecek.

Yılda 15 bin bağlantı görüşü gerçekleştiriliyor

TREDAŞ’ın bir süredir canlı uygulamalarını yürüttüğü Bağlantı Başvuru Portalı ile yeni bağlantı süreçlerinde attığı dijital adım, işlemleri hızlandırmanın yanı sıra sürdürülebilir bir geleceğe de hizmet edecek. Böylece, kurumun yıllık 15 bini bulan bağlantı görüşü dijital ortama taşınırken, bu süreçte harcanan 100 bin adet kâğıt israf edilmeyecek. Yeni sistemle tüm süreçlerin takibi anlık olarak yapılabilecek ve süreçlerle ilgili SMS ile bilgilendirme sağlanacak.

Çevresel etkiler minimize edilecek

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, dijital sistem sayesinde kâğıt kullanımı ve postalama maliyeti gibi alanlarda tasarruf sağlanırken, belge yönetimi ve depolama gibi alanlarda önemli ölçüde gelişme sağlanacağına işaret edilerek şöyle denildi:

“Yeni sistem, yetkili fen adamları tarafından yüklenen evrakların hızlı bir şekilde değerlendirilmesiyle süreçlerin akışını hızlandırırken, işlerin daha çabuk tamamlanmasına destek olacak. Dijital ortamda gerçekleştirilen işlemlerde başvuru evraklarına daha kolay ulaşılabilecek, evrakların takibi daha kolay yapılabilecek ve veri güvenliğinde artış sağlanacak. Bu sistem ile iş akışının hızlanması, zaman kaybının en aza indirilmesi ve böylece kaynakların daha verimli kullanılması gibi avantajlar elde edilecek. Ayrıca, kâğıt tüketiminin önemli ölçüde azalması ile çevresel etkilerin minimize edilmesi sağlanacak.”