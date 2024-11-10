Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, ara sınavlarının başlaması nedeniyle Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde geç saatlere kadar ders çalışmakta olan öğrencilere, simit, çay ve ayran ikram etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter İlyas İpek ve daire başkanları ile birlikte kütüphanede öğrencilere kendi elleriyle simit ve ayran dağıtan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, aynı zamanda öğrencilerle sohbet etme ve sorunlarını dinleme fırsatı buldu.

Diğer yandan Kızılay Edirne Şubesi’nin desteğiyle Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu da, sınav için ders çalışmakta olan öğrencilere çorba ikramında bulundu.