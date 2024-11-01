Trakya Üniversitesi'nde görevlerine yeni atanan dekanların devir teslim törenlerine bir yenisi daha eklendi. Eczacılık Fakültesi'nde de devir teslim gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir süre önce Eczacılık Fakültesi dekanlığına atanmış olan Prof. Dr. Elvan Bakar Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eski dekan Prof. Dr. Gülay Şeren’den görevi devraldı. Düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in katılımıyla Eczacılık Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirildi.

Törende, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır da hazır bulundu.

Prof. Dr. Elvan Bakar’ın akademik ve idari görevleri şöyle:

Senato Üyeliği, Eczacılık Fakültesi Temsilci Üye (11 Ekim 2016 - 11 Ekim 2022)

Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı (22 Ağustos 2014 - 16 Eylül 2020)

Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı

Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

Eczacılık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Eczacılık Fakültesi Uluslararası Öğrenci Danışmanı

Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Etik Kurul Üyesi

Girişimsel Olmayan Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Danışman Üye

Dekan V.

1994 yılında Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu.

1998 yılında Araştırma Görevlisi, 2017 yılında Doçent, 2022 yılında Profesör olarak göreve başladı .