Lisansüstü öğrencileri bir araya getirebilmek amacıyla 2016 yılından bu yana her yıl Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) üyesi bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Lisansüstü Öğrenci Kongresi’nin 6’ncısı bu yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Lisansüstü öğrencileri bir araya getirebilmek amacıyla 2016 yılından bu yana her yıl Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) üyesi bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Lisansüstü Öğrenci Kongresi’nin 6’ncısı bu yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Troya Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Pelin Kanten ile Prof. Dr. Okhan Akdur, ÇOMÜ Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yener Pazarcık, Trakya Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerden dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongre Devlet Konservatuvarı lisansüstü öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi, ÇOMÜ Tanıtım Filmi, Trakya Üniversiteler Birliği 10. Yıl Özel Videosu ile devam etti.

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yener Pazarcık, Trakya Üniversiteler Birliği ve ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü hakkında bilgiler vererek, “Üniversitemizin araştırma üniversitesi olma yolundaki önemli projelerden birisi olarak kurulan enstitümüz, ülkemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüleri içerisinde 106 anabilim dalı ve 245 program ile 2., 6500 olan öğrenci sayısı bakımından ise 3. sırada yer almaktadır. Bu yıl kongreye öğrencilerimiz tarafından gönderilen 119 bildirinin 95’i kabul edilmiştir. Kongre’de 17 farklı temada 75 bildirinin sözlü, 20 bildirinin de poster sunumu gerçekleştirilecektir. Kongremizin başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten ise, “Lisansüstü öğrenci sayısı giderek artmakta, bu bağlamda lisansüstü öğrencilerin de akademik çalışmalarını sunabileceği ve akademik platformda bilgilerin paylaşılabileceği bir zemin hazırladığı için TÜB kurucularına ve bu kongreyi devam ettiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Lisansüstü eğitim enstitümüzün Kurucu Müdürlüğünü yaptığım için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün benim için ayrı bir yeri var. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak uygulamada birliktelik adına iyi bir yapıya büründüğümüzü söyleyebilirim. Enstitülerin tek çatı altında birleşmesi sonrasında yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin akademik anlamda yayın yapmalarını teşvik etmek amacıyla da üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde de bir güncelleme yaparak bir yayın kriteri getirdik. Bu kriterin öğrencilerimizin bilimsel anlamda çalışma yapmayı öğrenmelerini sağlamak için önem taşıdığını düşünüyoruz. Kongrenin herkes için verimli geçmesini dilerim” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından davetli konuşmacı İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Akdemir’in ‘Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Kariyer Alternatifleri’ başlıklı sunumuna geçildi.

Açılış paneli, plaket ve hediye takdimi ile sona eren kongre, 2 gün sürdü.