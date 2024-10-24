Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2024 Yılı Ekim ayı olağan toplantısı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Edirne’de gerçekleşti.
Trakya Birlik ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve ticaret odaları başkanları katıldı.
Toplantıda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 2024 yılı Ara Faaliyet Raporu ve Trakya’nın Verimli Kobileri projesi hakkında bilgi verdi. Ardından ajansın yürüttüğü projelerin son durumları hakkında görüşüldü.
Toplantı, dilek ve temennilerle son buldu.