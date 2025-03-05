Elektrik dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla öne çıkan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), son beş yılda 4 birincilik (Diamond) ve 1 ikincilik (Gold) ödülü alarak sektörde bir ilke imza attı.

Şikayetvar tarafından düzenlenen 2015 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetine sahip markalarını ödüllendiren A.C.E. Awards’ta üst üste 5 yıl ödül almanın gurur verici olduğunu ifade eden TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarının karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ergin, "Bu ödül, yüksek müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızın en değerli karşılığı. Trakya Bölgesi’nde kaliteli, güvenli ve kesintisiz enerji dağıtım hizmeti sunma anlayışımızın müşterilerimiz tarafından takdir edilmesi bizim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da müşteri deneyiminde mükemmelliği hedefleyerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma üstün gayretleri için teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.