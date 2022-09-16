Sakarya’nın Karasu ilçesinde traktörüyle uçuruma yuvarlanan adam hayatını kaybetti. Yakınlarının 6 saattir haber alamadığı sürücünün cansız bedenini ağabeyi, uçuruma yuvarlanan traktörünün yanında buldu.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde traktörüyle uçuruma yuvarlanan adam hayatını kaybetti. Yakınlarının 6 saattir haber alamadığı sürücünün cansız bedenini ağabeyi, uçuruma yuvarlanan traktörünün yanında buldu.

Kaza, Karasu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki Hamza Şık’a ailesi yaklaşık 6 saat boyunca ulaşamadı. Yapılan aramalar neticesinde Hamza Şık, ağabeyi tarafından yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma traktörüyle yuvarlanmış şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Şık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şık’ın kesim ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.