Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ile Altınyayla ilçesi arasında bulunan Kanak Barajı yakınlarında meydana geldi. Z.E. (24) idaresindeki 58 HS 246 plakalı traktörün freni boşaldı. Hızlanan traktörün hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çıktı. Kazada, traktör sürücüsünün yanı sıra H.C. (19), M.K.(18) ve M.A.T. (15) yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.