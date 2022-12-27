Mersin’in Bozyazı ilçesinde, tarlasını sürerken kontrolden çıkarak devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozyazı ilçesi Çopurlu Mahallesi Haliller mevkiinde meydana geldi. Tarlasını süren Tugay Değirmenci, aniden ters dönen traktörün altında kaldı. Yanında bulunan eşinin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 ekibi ve itfaiye ekibi, ağır yaralanan Değirmenci’yi bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine götürülen ve burada kalbi duran Değirmenci, doktorların müdahalesi sonucu hayata döndürüldü. Ardından önce özel bir hastaneye, daha sonra Mersin Şehir Hastanesi’ne nakledilen Değirmenci, yolda hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Değirmenci’nin, sanayi sitesinde ustalık yaptığı öğrenildi.