Edinilen bilgiye göre, Dursunbey’in kırsal Sağırlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde tarlasına gitmek için traktörle ormanlık alandan geçen 60 yaşındaki Hüseyin K., direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Kaza sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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