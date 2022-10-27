Karaman’da kullandığı traktörün altında kalarak sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman’da kullandığı traktörün altında kalarak sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Yeşildere köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Süleyman E., idaresindeki 70 EA 083 plakalı traktörüyle tarla sürdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Ayakları traktörün tekerinin altında kalarak sıkışan sürücü Süleyman E., çevresinde bulunanlardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapıla ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından traktör tekerinin altından kurtarılan sürücü daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Süleyman E,.nin nasıl traktör tekerinin altında kaldığı alınacak ifadesinden sonra öğrenilecek.