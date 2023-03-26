Aydın’ın Germencik ilçesinde traktörün ağırlık ve arka bağlantı demirlerini çalan hırsız, jandarmadan kaçamadı.

Olay, Germencik ilçesi Dağkaraağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir traktörün ön ağırlık bağlama demiri ve traktör arka kol bağlantı demiri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınması olayı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, yapılan kamera ve tanık araştırması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, çalıntı demirlerin de satıldığı şüpheli şahıs da tespit edilirken, konu ile ilgili adli süreç başlatıldı.