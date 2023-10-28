Aydın’ın Söke ilçesinde park halindeki 2 traktörün araç teyplerini çalan 2 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Tuzburgazı Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait pamuk deposu içerisinde park halinde bulunan 2 traktöre ait 2 adet araç teybi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde hırsızlık olayının şüphelilerinin A.Ö. ve Ö.T. oldukları tespit edildi. Şüpheli şahıslar çaldıkları araç teypleri ile birlikte jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen araç teypleri de sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.