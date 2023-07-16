Konya’nın Kulu ilçesinde yol yapımı nedeniyle daralan yolda traktöre bağlı 2 römorkun devrilmesi sonucu, yaklaşık 20 ton mercimek yola saçıldı.

Kaza, Kulu ilçesi Tuzkaya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye gelmekte olan M.E. idaresindeki 06 TP 0556 plakalı traktöre bağlı olan 2 römork yol yapım çalışmaları için daralan yolda karşı şeritten gelen araçların sıkıştırması sonucunda devrildi. Römorklarda bulunan yaklaşık 20 ton mercimek de yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan mercimeklerin büyük kısmı yol yapımında kullanılan malzemelere karıştı.