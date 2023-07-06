Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde park halindeki traktörde çıkan yangının sıçradığı ev yanarak küle döndü.

Olay, Hanönü ilçesi Yeniköy köyü Çayırcık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Kayacan’a ait park halindeki traktörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, traktörün yanında bulunduğu eve de sıçradı. Evi ve traktörü saran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hanönü ve Taşköprü ilçelerinden çok sayıda itfaiye, orman ve bir maden işletmesine ait arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev ve traktör kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.