Denizli’nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeki traktör yüklü kamyonetin tali yola çıkan otomobile çarpıp şarampole uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeki traktör yüklü kamyonetin tali yola çıkan otomobile çarpıp şarampole uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Acıpayam istikametine ilerleyen E.B. idaresindeki 20 BJK 69 plakalı traktör yüklü kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan 07 ZG 921 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçarken, otomobil ise yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızlıca giden Acıpayam İtfaiyesi, kaza sonrası şarampolde yan yatarak duran kamyonetteki yaraları çıkartmak için hızlıca çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu itfaiye ekibinin kamyonetten çıkardığı 2 yaralı ve otomobilde bulanan 2 yaralı daha sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Hastanede tedavisi süren yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.