Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi ile Emcelli Mahallesi arasındaki bölgede, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir traktör, Emin Çepel’e ait örtü altındaki üzüm bağına girerek zarara neden oldu.

Sabah saatlerinde üzüm bağını kontrol etmek için gelen Emin Çepel, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Örtü sistemi zarar gören ve bağında ezilmeler oluşan Çepel, olayla ilgili olarak, "Bunu yapan kişi herhalde yolunu şaşırdı ya da alkollüydü. Örtülü bağıma büyük zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.