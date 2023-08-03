Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna çarptı. Otomobilin hurdaya dönüp, traktörün ağır hasar aldığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Batı Side köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Manavgat’tan, Antalya istikametine seyir halindeki Hüseyin Gök’ün kullandığı 07 DD 749 plakalı traktörün arkasındaki römorka, aynı istikamette ilerleyen Erol Aydın’ın idaresindeki 07 ADG 076 plakalı otomobilin çarpması sonucu meydana geldi. Otomobilin hurdaya döndüğü, traktör ve römorkunun birbirinden ayrılarak yola savrulduğu kazada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobil kısa sürede yoldan kaldırılırken, geldiği yöne ters dönen traktörün ön sol tekerinin kopması, römorkunun ayrılarak yolu kapatması nedeniyle köprülü kavşakta trafik akışı 1 saat süreyle kontrollü olarak sağlandı. Traktörün kaldırılarak yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.