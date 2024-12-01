Aydın’da eğitim faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, Efeler, Karacasu, Köşk ve Karpuzlu ilçelerinde traktör sürücülerine koruyucu sistemlerin önemini anlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesin Trafik Jandarma ekipleri, traktör sürücülerine yönelik "ROPS -Reflektör" eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler ilçesi Kadıköy ve Karahayıt mahallelerinde, Karacasu ilçesi Güzelbeyli Mahallesi’nde, Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi’nde kahvehanede bulunan vatandaşlar ile Karpuzlu ilçesi Çobanisa Mahallesi’ndeki yağ sıkım fabrikasına gelen çiftçileri bilgilendirdi. Çalışmalarda, traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ve gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması, traktör kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bilgilendirici el broşürleri de dağıtılırken, eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.