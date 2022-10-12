Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasını hedefleyen çalışmalar çerçevesinde traktör römork arkalarına “Reflektör” konusunda Jandarma tarafından titiz çalışma başlatıldı.

Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasını hedefleyen çalışmalar çerçevesinde traktör römork arkalarına “Reflektör” konusunda Jandarma tarafından titiz çalışma başlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Koordinesinde Trafik Jandarma Timleri tarafından, 2021-2023 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasını hedefleyen “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi” ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Jandarma sorumluluk bölgesinde trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli unsurlardan birisini de mevsim ve bölge şartlarına göre değişen yoğunlukta olan tarım araçlarının ve traktörlerin karayolunu kullanımları oluşturuyor. Yılın sadece belirli dönemlerinde ve çoğunlukla köylerde, kırsal bölgelerde faaliyet yürütmelerine bağlı olarak trafik güvenliğine yeterince önem verilmeyen, görünürlüklerini sağlayarak, bilinçli yol kullanıcıları kazanmak amacıyla “Haydi Malatya Reflektörünle Yol Ver Hayata” trafik kampanyası başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde Malatya il genelinde traktör sürücülerine trafik eğitim semineri verilerek, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Akabinde traktör römork arkalarına “reflektör” takılarak hediye edildi.

“Traktör Sürücülerine” yönelik eğitim ve denetimlere il genelinde önümüzdeki süreçte de devam edileceği kaydedildi.