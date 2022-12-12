Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaza, Kavak Mahallesi Bülent Çakır Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, H.C.K. yönetimindeki otomobil, yolun kenarında bulunan römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü H.C.K. ise yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil ve römork, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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