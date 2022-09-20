Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 10 gün önce meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını kaybettiği traktör kazasında, 15 yaşındaki Emin Yılmaz da hayatını kaybetti.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 10 gün önce meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını kaybettiği traktör kazasında, 15 yaşındaki Emin Yılmaz da hayatını kaybetti.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 10 gün önce meydana gelen olayda fayans döşeme işinden dönen ve içinde 5 kişinin bulunduğu traktör fıstık tarlasına uçmuştu. Feci kazada sürücü 42 yaşındaki İmam Yılmaz ile 15 yaşındaki yeğeni Yusuf Yılmaz hayatını kaybederken, sürücünün 15 yaşındaki oğlu Emin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 10 gündür kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Emin Yılmaz, bugün hayatını kaybetti. Emin Yılmaz’ın cenazesi otopsi yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yılmaz’ın cenazesi defnedilmek üzere aileye teslim edildi.