Kars’ta manevra yaparken çaya düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet köyünde meydana geldi. N.S. idaresindeki traktör, manevra yaparken Kars Çayı’na düştü. Suyun içindeki traktörü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, vinç yardımıyla traktörü sudan çıkardı. Yapılan kontrolde traktörün kabininde bulunan N.S.’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. N.S.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: iha