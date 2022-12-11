Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Dinç idaresindeki 55 LN 562 plakalı traktör Murat Bayraktar yönetimindeki 61 BN 515 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çarpışma sırasında traktörün devrilen römorkunda bulunan buğday çuvalları yola saçıldı.

Samsun’da traktör ile tırın çarpıştığı kazada devrilen traktörün römorkunda bulunan buğday çuvalları yola saçıldı.

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