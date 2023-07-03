Kayseri’de traktör ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevreyolu Buğdaylı mevkiinde traktör ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır devrilirken traktör ise yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Z.M. (57) ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılırken sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralının ise ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı. Devrilen araçlar, incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.