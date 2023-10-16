Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında köy yolundan çıkan traktöre ana yolda seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Balıkesir Edremit karayolunun Napli kavşağında meydana geldi. Naipli köyü kavşağında Edremit istikametine seyir halinde olan bir otomobil ve Naipli kırsal mahallesinden çıkan bir traktörün karıştığı trafik kazasında 10 D 1837 Plakalı otomobil ile 10 AEZ 357 plakalı traktör kaza yaptı. Köy yolundan ana yola çıkan traktöre otomobil çarptı. Otomobilde bulunan biri şoför diğeri yolcu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen kazaya müdahale ederek, otomobilde bulunan 2 şahsı sıkıştıkları yerden çıkarıp 112 sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi.