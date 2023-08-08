Sivas’ın Şarkışla ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. M.D. idaresindeki 38 AGM 106 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 58 FD 943 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Y.D. ve S.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.