Aydın’ın Nazilli ilçesinde traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli-Bozdoğan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan’dan Nazilli istikametine doğru halindeki K.A. yönetimindeki 09 CAS 98 plakalı traktör Pamuk Araştırma Ensititüsü’ne doğru dönmek istediği esnada, yine aynı istikametten gelen M.T. idaresindeki 09 RN 482 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.