Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilin saman yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilin saman yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Kozan-Kadirli karayolu Pekmezci mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Dağlı’nın (52) kullandığı 01 RE 597 plakalı otomobil tarladan fıstık samanını aldıktan sonra seyir halinde iken Mert Rıza Ö.’nün (24) kullandığı 40 DP 511 plakalı saman yüklü çift römorklu traktöre arkadan çarptı. Kazada Murat Dağlı olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin arka koltuğunda bulunan B.N.D 12 ve S.D (8) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve Cankur sevk edildi.

Yaralılar ambulansla götürüldükleri Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Dağlı’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazan nedeniyle Kozan-Kadirli karayolu tek yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri karayolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Traktör sürücüsü gözaltına alırken, Kozan Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.