Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Arabaalan köyünde Kerem Bayram iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını traktör ile açarak, ekiplere destek oluyor.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçenin yüksek kesimlerinde ve dağ köylerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde ve dağ köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl Özel İdaresine bağlı Biga İlçe Özel İdare ekipleri köy yollarını yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Biga ilçesine bağlı Arabaalan köyünde Kerem Bayram traktör kullanarak kendi imkanları ile köy yollarını açarak, ekiplere destek oluyor. Kar yağışı nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlarda oluşan manzaraları cep telefonlarıyla çekerek, sosyal medyada paylaşıyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Ayvacık ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.