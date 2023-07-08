Aydın’ın Germencik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil yoldan çıkarak şarampole uçarken, kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzeri Neşetiye Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan traktör ve otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. 6 kişinin yaralandığı kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan E.A., A.A., A.N.A., Y.T., M.A.T., ve M.T. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.