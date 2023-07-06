Adana’nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, İlçeye bağlı Bağözü Mahallesi Kise mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarlasındaki ağaçları sulamak için yola çıkan İbrahim Çankal idaresindeki traktör, sürÜcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yapmasının ardından sürücünün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.