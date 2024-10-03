İzmir’in Menderes ilçesinde, Tahtalı Barajı’na devrilen traktörünün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kaya (49) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tahtalı Barajı’na devrildi. Kaya, baraja devrilen traktörün altında kalırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese, İzmir İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye dalgıçları yönlendirildi. Ekipler tarafından sudaki traktörün altından çıkarılan Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, baraja düşen traktörü bulunduğu yerden çıkarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.