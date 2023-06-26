İzmir’in Selçuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle traktör devrildi. Meydana gelen kazada sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybederken, ölen sürücünün yakınlarının sağlık personellerine saldırdığı iddia edildi.

Kaza, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi Kale arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Dinç’in (33) idaresindeki 35 BET 250 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sağlık ekipleri, traktör atına kalan Dinç’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık personeline saldırı

Kazayı duyan Dinç’in yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdiği ve sağlık ekibinin olay yerine geç kaldığı öne sürülerek 112 Acil Sağlık ekibine saldırdıkları iddia edildi. Saldırı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, konunun takipçisi olacaklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Selçuk ilçemizin İsabey Mahallesi’nde traktörün devrilmesi sonucu oluşan kazaya 112 ekiplerimiz müdahale etmiş ve kaza sonucu Ex olan kazazedenin fenalaşan yakınları için çağrılan 810 112 ekibimiz daha ambulanstan inmeden olay yerindeki yaklaşık 50 kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Kaza çiftlik içerisinde yaşanmış olup ambulans ekiplerimiz bahçe içine girdikten sonra bahçe kapısı kapatılıp 810 112 ekibimize akıl almaz şekilde linç girişiminde bulunulmuştur. Bahçe kapısı da kapalı olduğu için kaçamayan ambulansın ön camına sayısız taşlar, sopalarla saldırılmış ve küfürler edilmiştir. Cam kırıkları ekipteki arkadaşlarımızın kollarına ve bacaklarına isabet etti. Ambulansla çiftliğin demir kapısı kırılarak olay yerinden uzaklaşıp emniyete sığınan sağlık ekipleri canını zar zor kurtarmışlardır. Ambulans güvenlik nedeniyle emniyet otoparkına alınmıştır. Görevini yapmak isteyen ve yardım için giden 112 ekibimize bu yapılan saldırı ve linç girişimini kınıyor; gerekli her türlü yasal yollara başvuracağımızı ve suçluların gerekli cezayı alması noktasında takipçisi olacağımızı kamu oyuna duyururuz. Sağlık camiamıza geçmiş olsun.”

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.