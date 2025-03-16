Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spreyle üzerine yazılar yazılan ve şekiller çizilen il genelindeki elektrik trafolarının temizliğini yaparak, şehrin estetik görünümüne katkı sağlıyor.

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki elektrik trafolarının dış yüzeylerindeki spreyle çizilen yazılar ve şekilleri temizledi. Boyama işlemiyle trafolar, canlı renklerle kaplanarak şehrin genel havasına uyum sağladı. Bu sayede hem çevreye daha hoş bir görünüm kazandırıldı hem de trafoların üzerindeki yazılar ile grafitilerin oluşturduğu kirli görüntü ortadan kaldırıldı.