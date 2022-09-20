Adıyaman’da, trafo ile duvar arasına sıkışarak yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da, trafo ile duvar arasına sıkışarak yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu üzerinde bulunan bir maden ocağında çalışan Mahmut Y. (32), bir trafonun indirilmesi esnasında duvar ile trafo arasında sıkıştı. Yaralanan Mahmut Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.