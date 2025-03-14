Nevşehir’de trafikte motosiklette yatarak seyreden 2 sürücüye toplam 81 bin lira trafik cezası kesildi.

Olay, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İki genç motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Akan trafikte birbirleriyle yarışan gençler bu sefer motor üzerinde yatarak yollarına devam etti. Canlarını hiçe sayan gençlerin o anları ise diğer sürücülerin kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri önce motosikletlerin plakasını sonra da sürücülerini tespit etti. 50 AEL 701 plakalı motosiklet sürücüsü Eren A. ve 50 AES 229 plakalı motosiklet sürücüsü Ergül A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ehliyetsiz oldukları tespit edilen gençlere diğer kural ihlalleriyle birlikte toplamda 81 bin 40 lira trafik cezası kesilirken, motosikletler de trafikten men edildi.