Samsun’da ters yönde ve geri geri giden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Samsun’da son günlerde trafikte ters yöne girme vakalarında artış yaşanıyor. Bu kez olay, Samsun-Sinop karayolu Bafra ilçesinde meydana geldi. Trafikte ters yönde ve geri geri giden otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bafra çıkışındaki bölünmüş yola ters yönden giren bir araç, panik yaparak geri geri gitmeye başladı. Sürücü ters yönde hareket ederek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Samsun’da bu ay içinde 4’üncü ters yön vakası yaşandı. Son olayın diğerlerinden farkı ise trafikte geri geri seyretmesi oldu.