Bursa’da bir motosiklet sürücüsü trafiğe aldırış etmeden metrelerce tek teker üzerinde ilerledi. Hem kendi, hem de diğer sürücülerin canını riske eden sürücü kimseye aldırış etmezken, o anlar trafikteki vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kaskı olmayan 03 AFC plakalı motosiklet sürücüsü trafikte tek teker üzerinde metrelerce ilerledi. Trafik magandası ne kendi, ne de başkalarının canını düşünmezken, o anlar trafikteki başka bir motosiklet sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen polis ekipler ise trafiği tehlikeye atan sürücü için tahkikat başlattı.