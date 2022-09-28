Adana’da bir şahıs, trafikte tartıştığı bir sürücüye otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. Bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adana’da bir şahıs, trafikte tartıştığı bir sürücüye otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. Bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarında bir otomobil ile cip sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. Sürücüler birbirine küfrederken, bunun üzerine otomobilden inen 3 kişi bagajı açmaya çalıştı. Bir süre sonra bagajı açan şahıslar pompalı tüfek çıkarırken, bunu gören cip sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. 3 şahıstan biri pompalı tüfekle cip sürücüsünün arkasından ateş açtı. Daha sonra da tüfeği tekrar bagaja koyup cipin peşinden gitti. Bu anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.